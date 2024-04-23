23.04.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік на човні за допомогою сітки ловив рибу

20 квітня 2024 року під час проведення рибоохоронних заходів було викрито грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

0 22:00 на ставку поблизу села Шипувате Куп’янського району Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснив вилов риби за допомогою гумового човна забороненим знаряддям лову – льосовою сіткою.

При цьому впіймав: плітка - 26 екз., карась сріблястий - 7 екз., окунь - 5 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 6,3 кг. На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 67 541 грн. Заборонене знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram