    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік у період нерестової заборони ловив рибиу сітками
15.04.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік у період нерестової заборони ловив рибиу сітками

14 квітня під час проведення рибоохоронних заходів було викрито грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
О 21:00 годині на Печенізькому водосховищі поблизу села Зарічне, що у Чугуївському районі Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснив вилов риби забороненими знаряддями лову – двома льосовими сітками. 
 
При цьому він впіймав: плітка - 9 екз., окунь - 4 екз., карась сріблястий - 3 екз., лящ - 2 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 2,6 кг. На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.
 
Збитки, завдані рибному господарству України, складають 34 765 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 Надзвичайні події Пішов з дому через конфлікт у сім'ї: на Харківщині розшукували хлопчика 15.04 Надзвичайні події У Харківській області сталася смертельна ДТП 15.04 Надзвичайні події Порушників ПДР виявили у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 