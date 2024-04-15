15.04.2024 13:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік у період нерестової заборони ловив рибиу сітками

14 квітня під час проведення рибоохоронних заходів було викрито грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

О 21:00 годині на Печенізькому водосховищі поблизу села Зарічне, що у Чугуївському районі Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснив вилов риби забороненими знаряддями лову – двома льосовими сітками.

При цьому він впіймав: плітка - 9 екз., окунь - 4 екз., карась сріблястий - 3 екз., лящ - 2 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 2,6 кг. На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 34 765 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram