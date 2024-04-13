    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями
13.04.2024  18:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями

11 квітня було викрито грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
0 7:00 між с. Малий Орчик та с. Залінійне на р. Оріль, що у Красноградському районі Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснив вилов риби з гумового човна  забороненими знаряддями лову – двома льосовими сітками, при цьому впіймав червонокнижний вид риби. 
 
А саме: карась золотий - 88 екз. Окрім того, виловив такі види ВБР: карась сріблястий - 8 екз., щука - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 13,5 кг.
 
На особу складено протокол за ч.4 ст.85 та ст.90 КУпАП України. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 45 156 грн. На місце події викликані працівники СОГ. 
 
Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові троє чоловіків обпалювали силовий кабель.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 Надзвичайні події У Харківській області 1161 громадянин зателефонував до поліції минулої доби 12.04 Надзвичайні події У Харкові водій із документами з ознаками підробки порушив ПДР 12.04 Надзвичайні події У Харкові троє чоловіків обпалювали силовий кабель
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 