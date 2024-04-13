13.04.2024 18:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями

11 квітня було викрито грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

0 7:00 між с. Малий Орчик та с. Залінійне на р. Оріль, що у Красноградському районі Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснив вилов риби з гумового човна забороненими знаряддями лову – двома льосовими сітками, при цьому впіймав червонокнижний вид риби.

А саме: карась золотий - 88 екз. Окрім того, виловив такі види ВБР: карась сріблястий - 8 екз., щука - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 13,5 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 та ст.90 КУпАП України. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 45 156 грн. На місце події викликані працівники СОГ.

Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

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