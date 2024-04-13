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13.04.2024  19:50   Віталій Хінєвіч

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Загризове, Борова Харківської області

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 
 
Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Загризове, Борова Харківської області. 
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на автомобіль швидкої окупанти скинули боєприпас.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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