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13.04.2024  16:05   Віталій Хінєвіч

На автомобіль швидкої окупанти скинули боєприпас: поліція відкрила кримінальне провадження

Постраждав водій транспортного засобу, 58-річний чоловік отримав осколкове поранення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
13 квітня близько 13:00 російські військові скинули боєприпас з FPV-дрону на автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик у селі Петропавлівка Куп’янського району. 
 
На місці події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти вибухотехнічного управління.
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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