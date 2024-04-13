На автомобіль швидкої окупанти скинули боєприпас: поліція відкрила кримінальне провадження

Постраждав водій транспортного засобу, 58-річний чоловік отримав осколкове поранення.
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День вдалий для творчості та вирішення завдань. Подолання лінощів може бути важким, але справи будуть легко йти, якщо ви розгойдуєтеся.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Щорічно 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем та способом життя.
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