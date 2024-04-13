13.04.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині водій бригади екстреної медичної допомоги постраждав від рук окупантів

Окупанти скинули боєприпас за допомогою дрону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

13 квітня близько 13:30 окупанти скинули боєприпас з FPV-дрону на с. Петропавлівка Купʼянського району. Отримав поранення водій бригади екстреної медичної допомоги.

Також о 10:30 російські військові завдали ударів по с. Загризове: зруйновано приватні домоволодіння.

О 2:20 окупанти обстріляли селище Борова: пошкоджено будинок культури.

12 квітня близько 22:30 зс рф завдали ракетний удар по м. Купʼянськ. Отримали поранення двоє чоловіків 61 та 73 років. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих будівель.

За попередніми даними, по Купʼянську та Боровій ворог завдав удари ракетами «Гром Е-1».

Внаслідок вчорашнього ворожого артилерійського обстрілу с. Веселе отримав поранення 47-річний чоловік.

Також вчора під російськими ударами було м. Вовчанськ: травмовано двох чоловіків 63 та 43 років.

У с. Шестакове 12 квітня через ворожий обстріл отримали поранення четверо цивільних чоловіків.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив 10 пожеж у Харківській області.