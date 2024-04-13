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13.04.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

Спортсменки з Харківщини здобули 10 нагород на чемпіонаті України з синхронного плавання

Чемпіонат України відбувався у Києві з 7 по 10 квітня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що за підсумками чемпіонату на рахунку синхроністок Харківської області було 6 золотих, 3 срібні та 1 бронзова нагороди.
 
В довільній програмі дуетів перше місце посіли Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна, друге – Владислава Алексіїва та Марина Алексіїва, а третє – Марина Гринішина та Уляна Гринішина.
 
В технічній програмі дуетів «золото» здобули Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна, «срібло» – Владислава Алексіїва та Марина Алексіїва. «Бронзу» вибороли спортсменки зі столиці.
 
В технічній програмі соло перемогла харків’янка Ангеліна Овчиннікова.
 
Переможно харківські синхроністки виступили і в командних змаганнях. Амелія Волинська, Дар’я Мошинська, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна, Аліса Кулік і Ангеліна Овчиннікова разом з киянками Олександрою Горецькою та Єлизаветою Лимар посіли перші місця в довільній та технічній програмі груп.
 
Крім того, в довільній програмі груп друге місце посіла команда «Харківська область-2», до складу якої увійшли Аріана Бергіна, Софія Васильєва, Любов Дуднік, Анна Ярош, Поліна Лугова, Олександра Кузьменко.
 
Ще одну золоту медаль спортсменки з Харківщини здобули в акробатичні групі. До складу об’єднаної команди увійшли Амелія Волинська, Аліса Кулік, Валерія Тищенко, Ангеліна Овчиннікова, Марія Здоровцова, а також киянки Олександра Горецька, Єлизавета Лимар та Владислава Кочерба з Одещини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що нагородження представників спортивної спільноти з нагоди Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру відбулося сьогодні, 8 квітня, у Харкові.
 
Тэги:  харків, спорт
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