08.04.2024 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові нагородили спортсменів

Нагородження представників спортивної спільноти з нагоди Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру відбулося сьогодні, 8 квітня, у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Перший заступник міського голови Олександр Новак вручив спортсменам Почесні грамоти виконкому міської ради та Подяки міського голови. Серед нагороджених - олімпійські чемпіони, заслужені майстри спорту України, тренери, викладачі спортивних закладів тощо.

Олександр Новак зазначив, що містяни пишаються здобутками харківських спортсменів, які в тяжкі воєнні часи продовжують здобувати перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Крім того, після початку повномасштабного вторгнення рф багато харківських спортсменів захищають Україну на передовій.

«Під час війни, яку проти нас розв’язала росія, слово «мир» звучить зовсім по-іншому. Адже зараз найбільшою мрією всіх українців є те, щоб на нашій землі якнайшвидше настав мир. Я впевнений, що завдяки героїчним воїнам Збройних Сил України та нашій щоденній праці саме ми здобудемо довгоочікувану перемогу», - зазначив перший віцемер.

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