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08.04.2024  17:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують усувати наслідки обстрілів

Комунальники проводять роботи в центральному районі міста, який постраждав від атаки ворога.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, в Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу 7 квітня в житлових будинках було пошкоджено понад 200 вікон, комунальники закрили вже близько 65% контурів. 
 
 
«Крім того, на Олексіївці та Павловому Полі закриття вікон, які були вибиті в результаті обстрілів 6 квітня, вже виконано майже на 99%. Зараз там тривають роботи на висоті - наші альпіністи закривають пошкоджені контури на верхніх поверхах, куди неможливо дістатися за допомогою спецтехніки», - розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики Харківщини дали роз'яснення, чому відбуваються тривалі та нерівномірні відключення світла.
 
Тэги:  жкг, харків
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