08.04.2024 17:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують усувати наслідки обстрілів

Комунальники проводять роботи в центральному районі міста, який постраждав від атаки ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, в Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу 7 квітня в житлових будинках було пошкоджено понад 200 вікон, комунальники закрили вже близько 65% контурів.

«Крім того, на Олексіївці та Павловому Полі закриття вікон, які були вибиті в результаті обстрілів 6 квітня, вже виконано майже на 99%. Зараз там тривають роботи на висоті - наші альпіністи закривають пошкоджені контури на верхніх поверхах, куди неможливо дістатися за допомогою спецтехніки», - розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики Харківщини дали роз'яснення , чому відбуваються тривалі та нерівномірні відключення світла.