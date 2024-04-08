08.04.2024 17:00 Віталій Хінєвіч
У Харкові продовжують усувати наслідки обстрілів
Комунальники проводять роботи в центральному районі міста, який постраждав від атаки ворога.
Зокрема, в Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу 7 квітня в житлових будинках було пошкоджено понад 200 вікон, комунальники закрили вже близько 65% контурів.
«Крім того, на Олексіївці та Павловому Полі закриття вікон, які були вибиті в результаті обстрілів 6 квітня, вже виконано майже на 99%. Зараз там тривають роботи на висоті - наші альпіністи закривають пошкоджені контури на верхніх поверхах, куди неможливо дістатися за допомогою спецтехніки», - розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.
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