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08.04.2024  16:35   Віталій Хінєвіч

Енергетики Харківщини дали роз'яснення, чому відбуваються тривалі та нерівномірні відключення світла

Електромережа Харківської області працює в екстремальних умовах.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Постійні обстріли з боку російських військ у різних частинах регіону призводять до нових пошкоджень енергомережі, через що енергетики вимушені відключати певні лінії, щоб провести відповідні аварійно-відновлювальні роботи.
 
«Якщо у вас немає світла, а у вашого сусіда є, це не означає, що про вас "забули". Це означає, що ви з сусідом підключені до різних ліній, і на даний час немає можливості забезпечити одночасну подачу електроенергії у ваші будинки. Окрім того, ви маєте знати, що принцип роботи електрообладнання – це безперебійний режим. 
 
Воно не розраховане на дуже часті вимкнення-увімкнення та може просто не витримувати. Як результат – ще масштабніші аварії та більш тривалі знеструмлення. Тому, на жаль, є випадки, коли в одному і тому ж районі частину абонентів вимикають на більш тривалий час»,- йдеться у повідомленні.
 
Водночас повідомляється, що пошкодження електричних мереж внаслідок бойових дій та додаткові обмеження на постачання електроенергії до Харківського регіону, які застосовує НЕК "Укренерго", змушують здійснювати відключення споживачів Харкова та області в обсягах, що перевищують погодинні графіки.
 
«Ми, енергетики, такі ж харків'яни, як і ви. І так само з нашими родинами годинами чекаємо на світло.
 
Просимо вас з повагою та розумінням ставитися до праці енергетиків та не сумніватися: про вас не забули, і прямо зараз іде кропітка робота тисяч людей щодо заживлення кожного домоволодіння. Вірте нам, і ми вас не підведемо!»,- звернулися до споживачив електроенергії фахівці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в АТ «Харківобленерго» повідомив про ситуацію зі світлом у Харківській області.
 
Тэги:  жкг, харків
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