08.04.2024 16:15 Віталій Хінєвіч

Сезон кліщів: медики попередили мешканців Харківщини про небезпеку

У Харківській області розпочалися активні заходи з благоустрою територій населених пунктів у межах проведення щорічної акції «За чисте довкілля», також люди частіше виходять на прогулянки за місто «на природу», працюють на городах, дачах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Фахівці нагадують про небезпеку іксодових кліщів, які саме в цей період активізуються та є переносниками збудників небезпечних інфекційних хвороб – бореліозу (хвороби Лайма), кліщового енцефаліту тощо.

За інформацією ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», у 2023 році в Харківській області було взято на облік 522 особи, які постраждали від нападу кліщів. Близько двохсот із них захворіли на хворобу Лайма.

У Харківській області за результатами багаторічного моніторингу визначено 445 територій, де є природні осередки цієї інфекції.

Якщо лікування хворих на ранній стадії не проводиться, хвороба набуває хронічного перебігу, приводячи до тривалої непрацездатності та інвалідності. У хворих можуть бути уражені різні органи: шкіра, суглоби, м’язи, нервова і серцево-судинна система, печінка, очі.

Ще одне небезпечне захворювання, переносником збуднику якого є іксодові кліщі – кліщовий вірусний енцефаліт. Це природно-вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.

Зараження людини відбувається під час кровосмоктання кліща, при випадковому його роздавлюванні чи розчісування місця укусу та втиранні в шкіру зі слиною чи тканинами кліща збудника інфекції, при вживанні в їжу сирого молока інфікованих кіз, корів.

Як відбувається напад кліща, та як себе захистити себе можливо знайти на сайті.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіла 1 тисяча осіб.