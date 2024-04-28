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28.04.2024  16:00   Віталій Хінєвіч

Сезон кліщів: у МОЗ дали поради українцям

Сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ.
 
Фахівці зазначають, що кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.
 
Як знизити ризик укусу кліща:
 
  • Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку. 
  • Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. 
  • На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч.
Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:
 
  • DEET (ДЕТА),
  • пікарідін (KBR 3023),
  • IR3535,
  • OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта),
  • PMD (параментан-діол),
  • 2-undecanone,
  • перметрін.
Кожні дві години оглядайте себе та своїх близьких.
 
Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести й після повернення додому. Як це зробити:
 
  • Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся вгору:
  • лінія шкарпеток,
  • підколінна впадина,
  • нижня лінія спідньої білизни (пах), верхня лінія,
  • живіт,
  • нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера,
  • комір сорочки,
  • лінія волосяного покриву на голові, вуха,
  • волосся та шкіра голови.
  • Приміть душ.  
Одяг, який ви носили на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися, наприклад, ковдрами. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харківщини врятували постраждалу в ДТП жінку.
 
Тэги:  медицина, кліщі
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