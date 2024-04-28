28.04.2024 16:00 Віталій Хінєвіч

Сезон кліщів: у МОЗ дали поради українцям

Сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ.

Фахівці зазначають, що кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.

Як знизити ризик укусу кліща:

Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку.

Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч.

Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:

DEET (ДЕТА),

пікарідін (KBR 3023),

IR3535,

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта),

PMD (параментан-діол),

2-undecanone,

перметрін.

Кожні дві години оглядайте себе та своїх близьких.

Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести й після повернення додому. Як це зробити:

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся вгору:

лінія шкарпеток,

підколінна впадина,

нижня лінія спідньої білизни (пах), верхня лінія,

живіт,

нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера,

комір сорочки,

лінія волосяного покриву на голові, вуха,

волосся та шкіра голови.

Приміть душ.

Одяг, який ви носили на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися, наприклад, ковдрами. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

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