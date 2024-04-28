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28.04.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

НМТ-2024: хто та коли зможе зареєструватися на додаткову сесію

З 10 до 15 травня 2024 року розпочинається додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.

 
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України, передає РЕДПОСТ.
 
Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:
 
  • реєструвалися в основний період реєстрації, однак отримали відмову в реєстрації. Важливе уточнення: вони можуть лише усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти;
  • з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період;
  • перебувають у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах на підставі рішення суду.
Для реєстрації в додатковий період необхідно:
 
  • створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, який розміщений на сайті УЦОЯО;
  • завантажити в персональний кабінет сканкопію або фотокопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;
  • подати документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник/-ця  не зареєструвався/-лася під час основного періоду реєстрації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024.

Тэги:  нмт, освіта
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