19.04.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

Харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024

Національний технічний університет «ХПІ» вже 11-й рік поспіль продовжує утримувати українське лідерство у найпрестижнішому світовому рейтингу університетів QS World University Rankings 2024, посідаючи четверте місце.

Зазначається, що Національний технічний університет «ХПІ» також досягнув другої позиції серед вітчизняних вишів у цьому рейтингу з предмету «Інженерія машинобудування, аеронавтики та виробництва».

Також до топ-5 українських вишів світового рейтингу університетів QS World University Rankings 2024, крім Національного технічного університету «ХПІ», увійшли:

КНУ ім. Т.Шевченка,

ХНУ ім. В.Н.Каразіна,

НТУУ «КПІ ім. Сікорського»,

НУ «Львівська Політехніка».

Загалом QS World University Rankings 2024 оцінював понад 1500 університетів зі 104 країн світу. Від України було представлено 11 вишів.

Довідка: QS World University Rankings – перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

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