19.04.2024 11:55 Віталій Хінєвіч
Харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024
Національний технічний університет «ХПІ» вже 11-й рік поспіль продовжує утримувати українське лідерство у найпрестижнішому світовому рейтингу університетів QS World University Rankings 2024, посідаючи четверте місце.
Зазначається, що Національний технічний університет «ХПІ» також досягнув другої позиції серед вітчизняних вишів у цьому рейтингу з предмету «Інженерія машинобудування, аеронавтики та виробництва».
Також до топ-5 українських вишів світового рейтингу університетів QS World University Rankings 2024, крім Національного технічного університету «ХПІ», увійшли:
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КНУ ім. Т.Шевченка,
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ХНУ ім. В.Н.Каразіна,
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НТУУ «КПІ ім. Сікорського»,
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НУ «Львівська Політехніка».
Загалом QS World University Rankings 2024 оцінював понад 1500 університетів зі 104 країн світу. Від України було представлено 11 вишів.
Довідка: QS World University Rankings – перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.
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