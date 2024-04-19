    
Главная Новини Харкова Освіта Харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024
19.04.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024

Національний технічний університет «ХПІ» вже 11-й рік поспіль продовжує утримувати українське лідерство у найпрестижнішому світовому рейтингу університетів QS World University Rankings 2024, посідаючи четверте місце.

Про це повідомили у прес-службі навчального закладу, передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що Національний технічний університет «ХПІ» також досягнув другої позиції серед вітчизняних  вишів у  цьому  рейтингу з предмету  «Інженерія машинобудування, аеронавтики та виробництва». 
 
Також до топ-5 українських вишів світового рейтингу університетів QS World University Rankings 2024, крім Національного технічного університету «ХПІ», увійшли: 
 
  • КНУ ім. Т.Шевченка, 
  • ХНУ ім. В.Н.Каразіна,
  •  НТУУ «КПІ ім. Сікорського», 
  • НУ «Львівська Політехніка».
Загалом QS World University Rankings 2024 оцінював понад 1500 університетів зі 104 країн світу. Від України було представлено 11 вишів.
 
Довідка: QS World University Rankings – перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов ознайомив координаторку системи ООН в Україні з роботою метрошколи.
 
Тэги:  харків, освіта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.04 Суспільство Лінії Служби порятунку "101" та "112" тимчасово не працюють 19.04 ЖКГ У Харкові комунальники оновлюють водопровідну магістраль 19.04 Надзвичайні події Хотіли продати в рф секретні українські розробки: на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 