19.04.2024 12:14 Віталій Хінєвіч

Хотіли продати в рф секретні українські розробки: на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу

Служба безпеки у взаємодії з Урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу рашистів отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, у результаті спецоперації на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу.

Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Такі турбіни не виготовляються в рф, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві.

Наявні в росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту.

Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома». Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу рф.

Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. За вказівкою окупантів їхні поплічники мали викрасти «потрібні» документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до рф.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети та флеш-носії із доказами злочинів.

Крім того в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності російської агентури.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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