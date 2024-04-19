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19.04.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники оновлюють водопровідну магістраль

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Основ'янського району КП «Харківводоканал», після проведення підготовчих робіт, розпочали безпосередню перекладку проблемної ділянки водопровідної магістралі вулицею Драгомирівською, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 19 квітня, начальник районної служби Ігор Кім, на відрізку трубопроводу діаметром 200 мм, якому вже понад 40 років, постійно траплялися аварії, а тому керівництво підприємства ухвалило рішення щодо його заміни.
 
«Під час проведення комплексних заходів оновимо ділянку магістралі завдовжки 300 метрів. Роботи ведемо методом санації і відкритим способом. Ремонтники забезпечені всім необхідним, а отже, завершимо перекладку у встановлений термін. Після цього територію обов'язково впорядкуємо», - зазначив Ігор Кім.
 
За його словами, з початку року бригади ліквідували близько 100 аварій, відремонтували із заміною запірної арматури 160 оглядових колодязів і упорядкували 66 водорозбірних колонок.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
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Тэги:  жкг, харків
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