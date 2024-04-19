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19.04.2024  13:10   Віталій Хінєвіч

Лінії Служби порятунку "101" та "112" тимчасово не працюють

Жителям Харкова надали альтернативні номери для звернень до Служби порятунку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС. 
 
Перелік номерів:
  • 0730270112
  • 0501139001
  • 0501139002

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Тэги:  телефон, харків
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