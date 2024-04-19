19.04.2024 13:10 Віталій Хінєвіч

Лінії Служби порятунку "101" та "112" тимчасово не працюють

Жителям Харкова надали альтернативні номери для звернень до Служби порятунку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС.

Перелік номерів:

0730270112

0501139001

0501139002

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл Вовчанська виникли три великі пожежі.