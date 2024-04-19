19.04.2024 09:05 Віталій Хінєвіч

Через обстріл Вовчанська виникли три великі пожежі

Протягом доби з 18 по 19 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу ворог спричинив 2 пожежі в Чугуївському та Ізюмському районах області.

Увечері 18 квітня ворожі війська завдали тривалих масованих обстрілів по прикордонному м. Вовчанську Чугуївського району. Менш ніж за годину в середмісті виникли 3 великі пожежі. Зайнялась будівля кафе, церква та двоповерховий багатоквартирний будинок.

До ліквідації залучалось 4 одиниці техніки та 18 вогнеборців. Постраждалих немає.

За цей період рятувальниками здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на чергування;

9 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

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