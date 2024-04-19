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19.04.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

Через обстріл Вовчанська виникли три великі пожежі

Протягом доби з 18 по 19 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу ворог спричинив 2 пожежі в Чугуївському та Ізюмському районах області.
 
Увечері 18 квітня ворожі війська завдали тривалих масованих обстрілів по прикордонному м. Вовчанську Чугуївського району. Менш ніж за годину в середмісті виникли 3 великі пожежі. Зайнялась будівля кафе, церква та двоповерховий багатоквартирний будинок.
 
До ліквідації залучалось 4 одиниці техніки та 18 вогнеборців. Постраждалих немає.
 
За цей період рятувальниками здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 18 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 – на чергування;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення евакуювали мешканців будинку.

 
Тэги:  агрессия россии, харків
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