Через обстріл Вовчанська виникли три великі пожежі

Протягом доби з 18 по 19 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення евакуювали мешканців будинку.
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Сьогоднішній день обіцяє успіх тим, хто готовий діяти рішуче. Навіть найбезнадійніший проект може бути вдало завершений, якщо взятися за нього серйозно.
У Харкові протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Увесь день минув без опадів, проте ввечері не обійшлося без дрібного дощу.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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