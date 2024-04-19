Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Комментариев: 0
Сьогоднішній день обіцяє успіх тим, хто готовий діяти рішуче. Навіть найбезнадійніший проект може бути вдало завершений, якщо взятися за нього серйозно.
У Харкові протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Увесь день минув без опадів, проте ввечері не обійшлося без дрібного дощу.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
влажность:
давление:
ветер: