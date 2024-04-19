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19.04.2024  10:05   Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилось 4872 дітини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема протягом тижня з 11 квітня по 17 квітня у місті Харкові народилося 67 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених -  37 хлопчиків і 30 дівчаток, у тому числі одна двійня - хлопчики.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині народилася дитина в авто медиків.
 
Тэги:  діти, харків
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