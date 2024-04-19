19.04.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилось 4872 дітини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема протягом тижня з 11 квітня по 17 квітня у місті Харкові народилося 67 дітей.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 37 хлопчиків і 30 дівчаток, у тому числі одна двійня - хлопчики.

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