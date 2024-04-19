19.04.2024 10:30 Віталій Хінєвіч
Поліцейські в Харківській області виявили правопорушників
Працівники поліції Харківщини отримали від громадян 1045 повідомлень про правопорушення та події, передає РЕДПОСТ .
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу пігулок метадону. У порушника вилучили заборонені речовини.
Працівники полку поліції особливого призначення в ході реагування на повідомлення оперативно затримали зловмисника, який скоїв грабіж. 43-річного чоловіка доставили до відділу поліції.
Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 14 громадян отримали травми.
Правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування без відповідних документів, 3 – за перевищення швидкості.
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