У Харкові через задимлення евакуювали мешканців будинку

18 квітня о 09:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у підвалі житлової 9-типоверхівки.
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Сьогоднішній день обіцяє успіх тим, хто готовий діяти рішуче. Навіть найбезнадійніший проект може бути вдало завершений, якщо взятися за нього серйозно.
У Харкові протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Увесь день минув без опадів, проте ввечері не обійшлося без дрібного дощу.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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