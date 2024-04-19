19.04.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові через задимлення евакуювали мешканців будинку

18 квітня о 09:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у підвалі житлової 9-типоверхівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До місця виклику прибули 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з підвалу поширювалось сходовою клітиною.

Рятувальники негайно вжили заходи щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 15 мешканців будинку, з який 3 – це діти.

В підвалі горіло сміття на площі 15 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 10:49. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.