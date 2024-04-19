19.04.2024 08:20 Віталій Хінєвіч
Поранені та руйнування: Харківщина на ранок 19 квітня
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.
Фото надали у ХОВА
Зокрема під обстрілом було: Ветеринарне, Козача Лопань, Гатище та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вовчанськ, Стрілеча, Борова.
18:41 Чугуївський р-н м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горить двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарча споруда.
17:51 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи куполу будівлі релігійної організації Святих Жон Мироносиць Ізюмської Епархії УПЦ.
17:33 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горить дах двоповерхової будівлі кафе.
15:10 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.
Фото надали у ХОВА
14:00 м. Вовчанськ ворог здійснив сім ракетних обстрілів КАБ. Пошкоджені 7 приватних будинків, одна будівля благоустрою, автівка.
12:20 Харківський район, с. Сороківка, 2, Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.
18 квітня 12:15 відбувся мінометний обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено 3 цивільні споруди.
Фото надали у ХОВА
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,32 га території, знищили 348 вибухонебезпечних предметів.
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