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19.04.2024  08:20   Віталій Хінєвіч

Поранені та руйнування: Харківщина на ранок 19 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під обстрілом було: Ветеринарне, Козача Лопань, Гатище та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вовчанськ, Стрілеча, Борова.
 
18:41 Чугуївський р-н м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горить двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарча споруда.
 
17:51 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи куполу будівлі релігійної організації Святих Жон Мироносиць Ізюмської Епархії УПЦ.
 
17:33 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горить дах двоповерхової будівлі кафе.
 
15:10 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.
 
Фото надали у ХОВА
 
14:00 м. Вовчанськ ворог здійснив сім ракетних обстрілів КАБ. Пошкоджені 7 приватних будинків, одна будівля благоустрою, автівка.
 
12:20 Харківський район, с. Сороківка, 2, Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.
 
18 квітня 12:15 відбувся мінометний обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено 3 цивільні споруди.
 
Фото надали у ХОВА
 
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
 
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,32 га території, знищили 348 вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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