Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
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