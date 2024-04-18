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18.04.2024  10:35   Віталій Хінєвіч

Обмеження у споживанні електроенергії діють на Харківщині

У Міністерстві енергетики України розповіли про ситуацію з електропостачанням у Харківській області, передає РЕДПОСТ .

 
Зазначається, що у Харкові та Харківській області застосовуються погодинні відключення електроенергії відповідно до графіків, опублікованих раніше.
 
Також енергетики просять споживачів, як побутових, так і промислових, зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 19:00 до 22:00).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова за тиждень виконали понад 1100 ремонтів на внутрішньобудинкових системах.
 
Тэги:  жкг, харків
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