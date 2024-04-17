17.04.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова за тиждень виконали понад 1100 ремонтів на внутрішньобудинкових системах

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» за тиждень виконали 1170 ремонтів на комунікаціях, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник директора комплексу «Харківводовідведення» Олексій Кучеревський, заявки від споживачів на постійному контролі та беруться в роботу насамперед, негайно, щоб виконати у день звернення. Загалом цього року відпрацювали понад 17 тисяч 900 заявок. У тому числі, це й відновлення послуг у будинках, що постраждали від обстрілів.

«Зазначу, що в роботі аналізуємо та враховуємо всі складнощі військового періоду, наприклад, успішно використовуємо генератори за відсутності електроенергії. Продовжуємо згідно з графіком виконувати взяті зобов'язання в рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Намітили у 2024 році оновити 38 км внутрішньобудинкових систем у 540 будинках комунальної форми власності. При поточних ремонтах вже замінили 9862 метрів мереж у 195 будинках. Зокрема, за тиждень закінчили планові перекладання трубопроводів у 10 будинках, у роботі залишаються 11 об'єктів вулицями – Сергія Борзенка, Астрономічної, Шарикової, Золочівської, а також проспектом Тракторобудівників», - зазначив Олексій Кучеревський.

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