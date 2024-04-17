    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова за тиждень виконали понад 1100 ремонтів на внутрішньобудинкових системах
17.04.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова за тиждень виконали понад 1100 ремонтів на внутрішньобудинкових системах

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» за тиждень виконали 1170 ремонтів на комунікаціях, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив заступник директора комплексу «Харківводовідведення» Олексій Кучеревський, заявки від споживачів на постійному контролі та беруться в роботу насамперед, негайно, щоб виконати у день звернення. Загалом цього року відпрацювали понад 17 тисяч 900 заявок. У тому числі, це й відновлення послуг у будинках, що постраждали від обстрілів.
 
«Зазначу, що в роботі аналізуємо та враховуємо всі складнощі військового періоду, наприклад, успішно використовуємо генератори за відсутності електроенергії. Продовжуємо згідно з графіком виконувати взяті зобов'язання в рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 
Намітили у 2024 році оновити 38 км внутрішньобудинкових систем у 540 будинках комунальної форми власності. При поточних ремонтах вже замінили 9862 метрів мереж у 195 будинках. Зокрема, за тиждень закінчили планові перекладання трубопроводів у 10 будинках, у роботі залишаються 11 об'єктів вулицями – Сергія Борзенка, Астрономічної, Шарикової, Золочівської, а також проспектом Тракторобудівників», - зазначив Олексій Кучеревський.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Міністерство енергетики України про ситуацію з електропостачанням на Харківщині.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.04 ЖКГ Потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт: у Харкові відновлять низку будинків 17.04 ЖКГ Міністерство енергетики України про ситуацію з електропостачанням на Харківщині 17.04 ЖКГ У «Харківобленерго» розповіли про ситуацію зі світлом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 