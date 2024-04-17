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17.04.2024  10:05   Віталій Хінєвіч

Міністерство енергетики України про ситуацію з електропостачанням на Харківщині

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, передає РЕДПОСТ .

 
У Міністерстві зазначають, що через технічні причини відключалася повітряна лінія на Харківщині, внаслідок чого знеструмились високовольтні підстанції і повітряні лінії, які живлять побутових споживачів Харкова та області.
 
Протягом двох годин споживачів було заживлено. Вночі знову були короткочасні аварійні відключення високовольтних ліній у Харківській області – триває відновлення електропостачання споживачам.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні. 
 
Тэги:  жкг, харків
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