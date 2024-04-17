17.04.2024 10:45 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області
Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
16 квітня близько 08:20 російські військові завдали авіаційні удари ФАБ-250 по селу Колісниківка. Пошкоджено вісім житлових будинків, п’ять автомобілів.
По Куп’янську близько 08:30 росіяни завдали авіаудару плануючим боєприпасом УМПБ-Д-СН Ф30. Пошкоджено житловий будинок, автомобіль.
Близько 14:15 військові рф завдали авіаудари керованими авіабомбами по селищу Золочів. Пошкоджено приміщення Укрпошти. Поранення отримали 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Близько 22:20 окупанти завдали повторного авіаудару. Пошкоджено два приватних домоволодіння.
У селі Веселе обстрілом пошкоджено житловий будинок.
Близько 15:00 росіяни з РСЗВ обстріляли місто Вовчанськ. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі.
У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, присадибні будівлі.
О 23:30 окупанти КАБом вдарили по Боровій. Пошкоджено будівлі приватного підприємства, будівлю «Дитячої та юнацької творчості», місцевого суду, прилеглі приватні домоволодіння.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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писав, що у Харківській області рятувальники гасили пожежі
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