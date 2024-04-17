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17.04.2024  10:45   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
16 квітня близько 08:20 російські військові завдали авіаційні удари ФАБ-250 по селу Колісниківка. Пошкоджено вісім житлових будинків, п’ять автомобілів.
 
По Куп’янську близько 08:30 росіяни завдали авіаудару плануючим боєприпасом УМПБ-Д-СН Ф30. Пошкоджено житловий будинок, автомобіль.
 
Близько 14:15 військові рф завдали авіаудари керованими авіабомбами по селищу Золочів. Пошкоджено приміщення Укрпошти. Поранення отримали 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Близько 22:20 окупанти завдали повторного авіаудару. Пошкоджено два приватних домоволодіння.
 
 
У селі Веселе обстрілом пошкоджено житловий будинок.
 
Близько 15:00 росіяни з РСЗВ обстріляли місто Вовчанськ. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі. 
 
У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, присадибні будівлі.
 
 
О 23:30 окупанти КАБом вдарили по Боровій.  Пошкоджено будівлі приватного підприємства, будівлю «Дитячої та юнацької творчості», місцевого суду, прилеглі приватні домоволодіння. 
 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області рятувальники гасили пожежі, що виникли через обстріли.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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