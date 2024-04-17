17.04.2024 11:15 Віталій Хінєвіч

У метрополітені Харкова знайшли громадян, які перебували у розшуку

Упродовж доби 884 мешканці Харкова та області зателефонували до операторів спецлінії поліції «102».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На станції метро «Академіка Барабашова» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 40-річного харків'янина, який розшукувався Харківським районним управлінням поліції № 2.

Також на станції метро «Студентська» правоохоронці встановили 34-річну жінку, яка за наявними базами даних значилася зниклою безвісті у місті Радомишль Житомирської області. Повідомлено ініціаторів розшуку.

Крім цього працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині мотоцикл зіштовхнувся з деревом.