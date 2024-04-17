17.04.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Без допомоги США Харків ризикує стати «другим Алеппо»

Без військової допомоги Сполучених Штатів Америки та сучасних засобів протиповітряної оборони Харків, який зазнає масованих атак з боку росії, може стати «другим Алеппо».



Ігор Терехов: Без допомоги США Харків ризикує стати «другим Алеппо»



Про це міський голова Ігор Терехов заявив британській газеті «The Guardian», маючи на увазі сирійське місто Алеппо, яке десять років тому зазнало сильних бомбардувань з боку російських і сирійських урядових військ, передає РЕДПОСТ.

Мер розповів, що останнім часом країна-агресор посилила обстріли енергетичної інфраструктури та житлових районів Харкова. Від російського терору, повідомив Ігор Терехов, сьогодні страждають 1,3 млн харків’ян, і для їх захисту потрібні сучасні системи протиповітряної оборони.

Очільник Харкова підкреслив, що пакет військової допомоги США на суму $60 млрд, який наразі «застряг» у Конгресі, має для України критичне значення.

«Нам потрібна ця підтримка, щоб Харків не став другим Алеппо», - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, які райони Харкова підлягають відновленню після обстрілів.