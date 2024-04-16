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16.04.2024  12:25   Віталій Хінєвіч

Руйнування колосальні: Ігор Терехов розповів, які райони Харкова підлягають відновленню після обстрілів

В інтерв'ю «ТСН» Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що люди чекають на відновлення зруйнованих та пошкоджених будинків, передає РЕДПОСТ .


Руйнування колосальні: Ігор Терехов розповів, які райони Харкова підлягають відновленню після обстрілів
За його словами, руйнувань, яких зазнало місто Харків, внаслідок ворожих обстрілів колосальне.
 
«Відновлюємо те, що можемо, тому що грошей на все не вистачає. Руйнування колосальні. В жодному місті України немає таких руйнувань, як у Харкові», - сказав Ігор Терехов.
 
Також мер міста зазначив, що відновленню підлягатимуть усі райони Харкова.
 
«Відновленню підлягають усі райони міста. Десь частково потрібно зносити житлові будинки, і ми почали це робити. Частину будинків ми почали відновлювати. Потрібно відбудовувати, люди чекають, що буде відновлення.
 
 Частина людей, із постраждалих будинків, переїхала до інших районів міста, частина мешкає у гуртожитках, які ми надали людям. Деякі люди переїхали до інших міст чи інших країн. Однак усі очікують на те, коли можна буде повертатися»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігорем Тереховим підписаний Меморандум, спрямований на поглиблення співпраці між Харковом та ООН.
 
 
Тэги:  жкг, харків, ігор терехов, відбудова
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