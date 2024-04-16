16.04.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

Руйнування колосальні: Ігор Терехов розповів, які райони Харкова підлягають відновленню після обстрілів

В інтерв'ю «ТСН» Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що люди чекають на відновлення зруйнованих та пошкоджених будинків, передає РЕДПОСТ .



Руйнування колосальні: Ігор Терехов розповів, які райони Харкова підлягають відновленню після обстрілів



За його словами , руйнувань, яких зазнало місто Харків, внаслідок ворожих обстрілів колосальне.

«Відновлюємо те, що можемо, тому що грошей на все не вистачає. Руйнування колосальні. В жодному місті України немає таких руйнувань, як у Харкові», - сказав Ігор Терехов.

Також мер міста зазначив, що відновленню підлягатимуть усі райони Харкова.

«Відновленню підлягають усі райони міста. Десь частково потрібно зносити житлові будинки, і ми почали це робити. Частину будинків ми почали відновлювати. Потрібно відбудовувати, люди чекають, що буде відновлення.

Частина людей, із постраждалих будинків, переїхала до інших районів міста, частина мешкає у гуртожитках, які ми надали людям. Деякі люди переїхали до інших міст чи інших країн. Однак усі очікують на те, коли можна буде повертатися»,- сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігорем Тереховим підписаний Меморандум , спрямований на поглиблення співпраці між Харковом та ООН.