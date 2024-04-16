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16.04.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області діють обмеження споживання світла для близько 200 тисяч споживачів

Про ситуацію з енергопостачанням розповіли в Міністерстві енергетики України, передає РЕДПОСТ .

 
Енергетикам вдалося відновити електропостачання 170 домогосподарствам у прифронтовому населеному пункті, який залишався без світла з початку бойових дій. 
 
В області залишаються знеструмленими 22,6 тисячі точок обліку у 60 населених пунктах. Діють мережеві обмеження споживання для близько 200 тисяч споживачів. 
 
Відновлено постачання газу для 6,3 тисячі домогосподарств.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові частина районів тимчасово буде без водопостачання.
 
Тэги:  жкг, харків
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