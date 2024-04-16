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16.04.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Небо в Україні потрібно захистити, як в Ізраїлі

Українська влада заявляє про необхідність захистити Україну від російських атак за ізраїльським прикладом.


Ігор Терехов: Небо в Україні потрібно захистити, як в Ізраїлі
Зокрема, про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів американській газеті «The Wall Street Journal», передає РЕДПОСТ.
 
«Звісно, я хочу такої можливості - захистити наше місто від ворожих атак у небі. Потрібен захист й Ізраїлю, й України», - зазначив очільник міста.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігорем Тереховим підписаний Меморандум, спрямований на поглиблення співпраці між Харковом та ООН.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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