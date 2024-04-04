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04.04.2024  18:51   

ООН буде допомогати відновляти Харків

Ігорем Тереховим підписаний Меморандум, спрямований на поглиблення співпраці між Харковом та ООН.


ООН буде допомогати відновляти Харків
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова та делегацією Програми розвитку ООН в Україні підписаний Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста.
 
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Ігор Терехов подякував представникам ООН за вже надану допомогу з розбиранням завалів, демонтажем аварійних будівель та відбудовою житла. Разом з тим,  за словами мера, для стабілізації ситуації з енергопостачанням інфраструктура міста потребує додаткових ресурсів.  
 
«Після останніх обстрілів по ТЕЦ та підстанціях для нас особливо важливо нормалізувати роботу енергетичної системи. Тим паче, що у нас вже є спільний досвід реалізації подібних проєктів, наприклад, встановлення сонячних батарей в одній з харківських лікарень», - зазначив мер. 
 
Своєю чергою постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє запевнив, що їхня організація продовжить допомагати з відновленням Харкова, у тому числі пошкоджених інфраструктурних обʼєктів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, яку унікальну для України житлову програму розробляє Харків разом з німецькими партнерами.
 
Тэги:  ігор терехов, оон, харків
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