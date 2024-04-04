04.04.2024 18:51

ООН буде допомогати відновляти Харків

Ігорем Тереховим підписаний Меморандум, спрямований на поглиблення співпраці між Харковом та ООН.



ООН буде допомогати відновляти Харків



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова та делегацією Програми розвитку ООН в Україні підписаний Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста.

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Ігор Терехов подякував представникам ООН за вже надану допомогу з розбиранням завалів, демонтажем аварійних будівель та відбудовою житла. Разом з тим, за словами мера, для стабілізації ситуації з енергопостачанням інфраструктура міста потребує додаткових ресурсів.

«Після останніх обстрілів по ТЕЦ та підстанціях для нас особливо важливо нормалізувати роботу енергетичної системи. Тим паче, що у нас вже є спільний досвід реалізації подібних проєктів, наприклад, встановлення сонячних батарей в одній з харківських лікарень», - зазначив мер.

Своєю чергою постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє запевнив, що їхня організація продовжить допомагати з відновленням Харкова, у тому числі пошкоджених інфраструктурних обʼєктів.