03.04.2024 18:33 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, яку унікальну для України житлову програму розробляє Харків разом з німецькими партнерами

Мер Харкова Ігор Терехров виступив на консультаціях з реформування житлової політики України.



Ігор Терехов розповів, яку унікальну для України житлову програму розробляє Харків разом з німецькими партнерами



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов, взяв участь у експертних обговореннях, організованих Урядом України, Групою Світового банку, Єврокомісією та Європейським інвестиційним банком. Очільник Харкова виступив онлайн на панельній дискусії, присвяченій ролі місцевої влади в реалізації цієї реформи.

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Ігор Терехов зазначив, що вже зараз Харків разом з німецькими партнерами розробляє першу в Україні муніципальну програму орендного житла, за якою громада буде основним замовником будівництва житла і потім здаватиме його в оренду за іпотечною схемою.

«Ми будемо першими, хто застосує такий досвід. Цей проєкт дасть можливість впровадити нові житлові моделі та мобілізувати ресурси, в тому числі міжнародне фінансування, для забезпечення людей житлом. В результаті буде створений муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки», - зазначив мер.

Але, яка наголосив Ігор Терехов, щоб реалізувати цю програму, треба вже сьогодні підготувати законодавчу базу.