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03.04.2024  17:51   Дмитро Колонєй

На Харківщині захисник кордону слугував окупантам, а потім втік

Судитимуть прикордонника, яка перейшов на бік ворога на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23-річний мешканець Козачої Лопані, який на час захоплення російськими військами селища був прикордонником,  вирішив співпрацювати із загарбниками: 
 
  • добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації;
  • обійняв посаду «начальника адміністративно-господарчого відділу»;
  • «керував» житлово-господарською сферою у селищі;
  • слідкував «за порядком» для комфорту «нової влади».
 
Напередодні деокупації Харківського регіону колаборант встиг втекти на територію РФ, де перебуває й нині. Його оголошено у розшук.
 
 
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Колаборанта судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.
 
Колишньому захиснику кордону загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків, розшук
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