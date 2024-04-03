03.04.2024 17:51 Дмитро Колонєй

На Харківщині захисник кордону слугував окупантам, а потім втік

Судитимуть прикордонника, яка перейшов на бік ворога на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 23-річний мешканець Козачої Лопані, який на час захоплення російськими військами селища був прикордонником, вирішив співпрацювати із загарбниками:

добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації;

обійняв посаду «начальника адміністративно-господарчого відділу»;

«керував» житлово-господарською сферою у селищі;

слідкував «за порядком» для комфорту «нової влади».

Напередодні деокупації Харківського регіону колаборант встиг втекти на територію РФ, де перебуває й нині. Його оголошено у розшук.

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Колаборанта судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Колишньому захиснику кордону загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.