03.04.2024 17:51 Дмитро Колонєй
На Харківщині захисник кордону слугував окупантам, а потім втік
Судитимуть прикордонника, яка перейшов на бік ворога на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 23-річний мешканець Козачої Лопані, який на час захоплення російськими військами селища був прикордонником, вирішив співпрацювати із загарбниками:
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добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації;
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обійняв посаду «начальника адміністративно-господарчого відділу»;
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«керував» житлово-господарською сферою у селищі;
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слідкував «за порядком» для комфорту «нової влади».
Напередодні деокупації Харківського регіону колаборант встиг втекти на територію РФ, де перебуває й нині. Його оголошено у розшук.
Колаборанта судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.
Колишньому захиснику кордону загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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