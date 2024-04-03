03.04.2024 17:11 Дмитро Колонєй
Коли почнеться навчання у новій харківській підземній школі
Які класи та коли почнуть у неї займатися розповіли у харківському Департаменті освіти.
Коли почнеться навчання у новій харківській підземній школі
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у школі з 20 цілком облаштованими класами, буфетом та медпунктом будуть вчитися учні 1-11 класів.
«Цього року за парти готові сісти понад 600 школярів, з яких переважна більшість - учні початкової школи, що відповідає актуальному запиту батьків. Навчання проходитиме у дві зміни. А ще діти отримуватимуть безкоштовне харчування», - розповіли в департаменті.
Також там повідомили, що формування класів наступного навчального року підходить до завершення. Базовими для зарахування визначено дві установи: гімназію №88, яка приймає дітей до 1-9 класів, та ліцей №80, який приймає учнів 10-11 класів. Додаткову консультацію можна отримати в управлінні освіти Індустріального району за тел.: 725-53-59.
Загалом у підземній школі в Індустріальному районі у дві зміни зможуть навчатися 900 школярів. Зокрема, у новому навчальному році за парти сядуть близько 200 першокласників.
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