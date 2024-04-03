    
Главная Новини Харкова Освіта Коли почнеться навчання у новій харківській підземній школі
03.04.2024  17:11   Дмитро Колонєй

Коли почнеться навчання у новій харківській підземній школі

Які класи та коли почнуть у неї займатися розповіли у харківському Департаменті освіти.


Коли почнеться навчання у новій харківській підземній школі
Як повідомляє РЕДПОСТ, у школі з 20 цілком облаштованими класами, буфетом та медпунктом будуть вчитися учні 1-11 класів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Цього року за парти готові сісти понад 600 школярів, з яких переважна більшість - учні початкової школи, що відповідає актуальному запиту батьків. Навчання проходитиме у дві зміни. А ще діти отримуватимуть безкоштовне харчування», - розповіли в департаменті.
 
 
Також там повідомили, що формування класів наступного навчального року підходить до завершення. Базовими для зарахування визначено дві установи: гімназію №88, яка приймає дітей до 1-9 класів, та ліцей №80, який приймає учнів 10-11 класів. Додаткову консультацію можна отримати в управлінні освіти Індустріального району за тел.: 725-53-59.
 
Загалом у підземній школі в Індустріальному районі у дві зміни зможуть навчатися 900 школярів. Зокрема, у новому навчальному році за парти сядуть близько 200 першокласників.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершено будівництво першої підземної школи, та показав, як вона виглядає.
 
Тэги:  школа, діти, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.04 Освіта У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл 02.04 Освіта У Харкові завершено будівництво першої підземної школи (фото)   28.03 Освіта У Харкові завершується будівництво першої підземної школи, – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 