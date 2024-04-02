Метрошкола - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов

02.04.2024 16:20 Дмитро Колонєй

Мер Харкова поділився першим постом у створеному у «Х» акаунті.

Перша публікація міского голови присвячена підземній метрошколі.

Ігор Терехов зазначив, що цей чудовий проект - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей.

"Я хочу висловити велику подяку всім міжнародним партнерам, будівельним компаніям і освітянам, які прийняли участь у реалізації цього стратегічно важливого проекту для Харкова, він не лише показує нашу здатність до інновацій та адаптації в умовах сучасних викликів, але й забезпечує нашим дітям безпеку та якісну освіту", - підсумував мер Харкова.