02.04.2024 16:20 Дмитро Колонєй
Метрошкола - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
Мер Харкова поділився першим постом у створеному у «Х» акаунті.
Метрошкола - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова поінформував містян, що створив аккаунт
на платформі «Х» (Твітер) та запросив слідкувати за ним.
Перша публікація міского голови присвячена підземній метрошколі.
Ігор Терехов зазначив, що цей чудовий проект - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей.
"Я хочу висловити велику подяку всім міжнародним партнерам, будівельним компаніям і освітянам, які прийняли участь у реалізації цього стратегічно важливого проекту для Харкова, він не лише показує нашу здатність до інновацій та адаптації в умовах сучасних викликів, але й забезпечує нашим дітям безпеку та якісну освіту", - підсумував мер Харкова.
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