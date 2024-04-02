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02.04.2024  16:20   Дмитро Колонєй

Метрошкола - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов

Мер Харкова поділився першим постом у створеному у «Х» акаунті.


Метрошкола - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував містян, що створив аккаунт на платформі «Х» (Твітер) та запросив слідкувати за ним. 
 
Перша публікація міского голови присвячена підземній метрошколі.
 
Ігор Терехов зазначив, що цей чудовий проект - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей. 
 
"Я хочу висловити велику подяку всім міжнародним партнерам, будівельним компаніям і освітянам, які прийняли участь у реалізації цього стратегічно важливого проекту для Харкова, він не лише показує нашу здатність до інновацій та адаптації в умовах сучасних викликів, але й забезпечує нашим дітям безпеку та якісну освіту", - підсумував мер Харкова. 
 
Зроблено величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
 
Зроблено величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
 
Зроблено величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
 
Зроблено величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
 
Зроблено величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов
 
 
Тэги:  ігор терехов, метрошкола, харків, агрессия россии
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