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02.04.2024  17:37   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіків, які збували наркотики та вважали, що "Украина - не страна"

Підуть під суд двоє зловмисників з Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у липні 2023 року харків'янин вирішив заробляти, збуваючи наркотики і психотропи на території Харкова і залучив до цієї справи свого знайомого.
 
  • 38-річний чоловік виконував роль організатора і відповідав за «закупку товару» — канабісу і PVP. 4
  • 0-річний чоловік був відповідальним за доставку психотропів і наркотиків кінцевим покупцям. Він зустрічався з клієнтами особисто та, за необхідності, відправляв «товар» поштовим перевізником. 
 
Крім того, чоловік ділився своєю антиукраїнською позицією:
  • стверджував, що «Украина — это не страна», «мы живем в СССР»,
  • розповідав про «спецоперацию», в ході якої населення нашої держави «освобождают» представники ЗС РФ 
 
За місцями мешкання чоловіків проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено:
  • фасовані пакети з наркотиками;
  • електронні ваги;
  • інше спеціальне обладнання.
 
На теперішній час обидва обвинувачених перебувають під вартою. Їх судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. 
 
Чоловіка загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Тэги:  колаборант, наркотики, харків
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