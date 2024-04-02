02.04.2024 17:37 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіків, які збували наркотики та вважали, що "Украина - не страна"

Підуть під суд двоє зловмисників з Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у липні 2023 року харків'янин вирішив заробляти, збуваючи наркотики і психотропи на території Харкова і залучив до цієї справи свого знайомого.

38-річний чоловік виконував роль організатора і відповідав за «закупку товару» — канабісу і PVP. 4

0-річний чоловік був відповідальним за доставку психотропів і наркотиків кінцевим покупцям. Він зустрічався з клієнтами особисто та, за необхідності, відправляв «товар» поштовим перевізником.

Крім того, чоловік ділився своєю антиукраїнською позицією:

стверджував, що «Украина — это не страна», «мы живем в СССР»,

розповідав про «спецоперацию», в ході якої населення нашої держави «освобождают» представники ЗС РФ

За місцями мешкання чоловіків проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено:

фасовані пакети з наркотиками;

електронні ваги;

інше спеціальне обладнання.

На теперішній час обидва обвинувачених перебувають під вартою. Їх судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Чоловіка загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.