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02.04.2024  21:57   

У Харкові завершено будівництво першої підземної школи (фото)

Школа побудована за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розрахована на прийом 900 учнів у дві зміни.


Фото: РЕДПОСТ
Цього року за парти нової підземної школи сядуть 600 дітей, повідомляє РЕДПОСТ.
 
У 2024 році планують побудувати ще три такі школи: у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах.
 
"Що стосується безпеки, школа побудована по всім новітнім умовам, які потрібні під час війни. Ми отримали ці ДБН, після чого був розроблений проект і по цьому проекту вона побудована. Стосовно того, коли школа почне працювати – в найкоротші терміни ми отримаємо всі дозволи і почнемо працювати. Ми розраховуємо на власні джерела фінансування і я хочу, щоб хоча б ще три школи з’явились у місті. Ми працюємо над цим, є проектно-кошторисна документація, зараз процес експертний буде і я хочу, щоб ми три школи таких побудували" - зазначив харківський міський голова Ігор Терехов.


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Тэги:  харків, школа, ігор терехов
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