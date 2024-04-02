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02.04.2024  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо яскравий гарбузовий пиріг із кремом

Простий, ніжний та легкий десерт.

 
Як пише РЕДПОСТ, смачна страва, яка може і прикрасити навіть найвишуканіший святковий стіл.
 

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Гарбузовий пиріг із кремом

 

Продукты

 

Для тесту:

 
  • 150 г гарбуза,
  • 3 яйця,
  • 0,75 склянка борошна,
  • 0,75 склянки цукру,
  • 1 ст. л. сметани,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • щіпка солі.
 

Для крему:

 
  • 1 склянка цукру,
  • 500 мл молока
  • 4 ст. л. манки,
  • 150 г вершкового масла,
  • 1 ст. л. цедри цитрусових.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. З молока, манки та цукру зварити манну кашу
  2. Дати кашы трохи охолонути
  3. Збити міксером, додаючи по шматочку олії та всипавши цедру.
  4. Змішати інгредієнти для тесту
  5. Випекти тонкий прямокутний корж
  6. Загорнути у рулет
  7. Остудити.
  8. Акуратно розгорнути корж
  9. Змастити остиглим кремом
  10. Знову загорнути у рол.
 
Тэги:  рецепт, пиріг, гарбуз, яйця, цукор, борошно, сметана
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