02.04.2024 21:36 Дмитро Колонєй
Готуємо яскравий гарбузовий пиріг із кремом
Простий, ніжний та легкий десерт.
Як пише РЕДПОСТ
, смачна страва, яка може і прикрасити навіть найвишуканіший святковий стіл.
Гарбузовий пиріг із кремом
Продукты
Для тесту:
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150 г гарбуза,
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3 яйця,
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0,75 склянка борошна,
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0,75 склянки цукру,
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1 ст. л. сметани,
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1 ч. л. розпушувача,
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щіпка солі.
Для крему:
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1 склянка цукру,
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500 мл молока
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4 ст. л. манки,
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150 г вершкового масла,
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1 ст. л. цедри цитрусових.
Покроковий рецепт приготування:
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З молока, манки та цукру зварити манну кашу
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Дати кашы трохи охолонути
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Збити міксером, додаючи по шматочку олії та всипавши цедру.
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Змішати інгредієнти для тесту
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Випекти тонкий прямокутний корж
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Загорнути у рулет
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Остудити.
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Акуратно розгорнути корж
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Змастити остиглим кремом
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Знову загорнути у рол.
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