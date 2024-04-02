02.04.2024 20:00 Дмитро Колонєй
Окупанти бомбували передмістя Харкова та намагалися прорвати оборону ЗСУ
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі селища Липці Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Гатище, Плетенівка, Липці Харківської області.
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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.
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