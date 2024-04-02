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02.04.2024  19:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік став керівником в окупаційній алмністрації

Мешканцю Харківщини, який працював на ворога, оголосили підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 44-річний очильник комунального підприємство при міськраді  Вовчанська, під час окупації пішов на співпрацю з ворогом:
 
  • став «начальником» так званого «Волчанского отдела благоустройства города»;
  • нібито допомагав місцевим жителям у питаннях відновлення благоустрою, який був знищений тією ж фейковою владою;
  • систематично був присутній на нарадах в окупаційній адміністрації;
  • займався підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного «коммунального предприятия»;
  • отримував заробітну плату в російських рублях.
 
Правоохоронці викрили чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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