02.04.2024 19:34 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік став керівником в окупаційній алмністрації
Мешканцю Харківщини, який працював на ворога, оголосили підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 44-річний очильник комунального підприємство при міськраді Вовчанська, під час окупації пішов на співпрацю з ворогом:
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став «начальником» так званого «Волчанского отдела благоустройства города»;
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нібито допомагав місцевим жителям у питаннях відновлення благоустрою, який був знищений тією ж фейковою владою;
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систематично був присутній на нарадах в окупаційній адміністрації;
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займався підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного «коммунального предприятия»;
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отримував заробітну плату в російських рублях.
Правоохоронці викрили чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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