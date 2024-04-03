03.04.2024 19:14 Дмитро Колонєй
Загарбники нищили авіабомбами вісім селищ Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Слобожанське та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Стрілеча, Красне Харківської області.
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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Калинове, Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
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