04.04.2024 18:07 Дмитро Колонєй
Енергетиків, які допомогали ворогу, а потім втекли, судитимуть у Харкові
Підуть під суд у Харкові двоє прибічників окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 38-річний і 49-річний енергетики з Луганської області, під час окупації Куп’янська влітку 2022 року переїхали у місто Харківщини та працювали на ворога
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38-річний чоловік обійняв посаду «и. о. начальника Управления топлива, энергетики, и угольной промышленности Военно-гражданской администрации Харьковской области»;
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49-річний чоловік очолив відділ у вказаному управлінні;
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контролювали додержання установлених лімітів та норм використання паливно-енергетичних ресурсів;
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займалися розробкою і складанням планів перспективного розвитку енергогосподарства;
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вносили пропозиції щодо оснащення підприємства;
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організовували і контролювали проведення випробувань та приймань енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію;
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займалися формуванням і погодженням бюджету для виплати заробітної плати у російських рублях підлеглим працівникам, розробляли посадові інструкції і проводили наради.
Наразі обидва обвинувачених переховуються від слідства, їх оголошено у розшук. Чоловіків судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Чоловікам загрожує до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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