04.04.2024 18:07 Дмитро Колонєй

Енергетиків, які допомогали ворогу, а потім втекли, судитимуть у Харкові

Підуть під суд у Харкові двоє прибічників окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 38-річний і 49-річний енергетики з Луганської області, під час окупації Куп’янська влітку 2022 року переїхали у місто Харківщини та працювали на ворога

38-річний чоловік обійняв посаду «и. о. начальника Управления топлива, энергетики, и угольной промышленности Военно-гражданской администрации Харьковской области»;

49-річний чоловік очолив відділ у вказаному управлінні;

контролювали додержання установлених лімітів та норм використання паливно-енергетичних ресурсів;

займалися розробкою і складанням планів перспективного розвитку енергогосподарства;

вносили пропозиції щодо оснащення підприємства;

організовували і контролювали проведення випробувань та приймань енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію;

займалися формуванням і погодженням бюджету для виплати заробітної плати у російських рублях підлеглим працівникам, розробляли посадові інструкції і проводили наради.

Наразі обидва обвинувачених переховуються від слідства, їх оголошено у розшук. Чоловіків судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Чоловікам загрожує до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.