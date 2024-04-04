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04.04.2024  18:07   Дмитро Колонєй

Енергетиків, які допомогали ворогу, а потім втекли, судитимуть у Харкові

Підуть під суд у Харкові двоє прибічників окупантів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 38-річний і 49-річний енергетики з Луганської області, під час окупації Куп’янська влітку 2022 року переїхали у місто Харківщини та працювали на ворога:
 
  • 38-річний чоловік обійняв посаду «и. о. начальника Управления топлива, энергетики, и угольной промышленности Военно-гражданской администрации Харьковской области»;
  • 49-річний чоловік очолив відділ у вказаному управлінні;
  • контролювали додержання установлених лімітів та норм використання паливно-енергетичних ресурсів;
  • займалися розробкою і складанням планів перспективного розвитку енергогосподарства;
  • вносили пропозиції щодо оснащення підприємства;
  • організовували і контролювали проведення випробувань та приймань енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію;
  • займалися формуванням і погодженням бюджету для виплати заробітної плати у російських рублях підлеглим працівникам, розробляли посадові інструкції і проводили наради.
 
Наразі обидва обвинувачених переховуються від слідства, їх оголошено у розшук. Чоловіків судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
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Чоловікам загрожує до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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