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16.04.2024  11:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині мотоцикл зіштовхнувся з деревом

1195 повідомлень про правопорушення та події отримали працівники поліції Харківщини упродовж минулої доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
14 квітня в селі Маяк Богодухівського району 40-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіштовхнувся з деревом. 
 
Внаслідок ДТП чоловік та його 19-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
 
Працівники поліції викрили 7 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві особи загинули, 5 громадян отримали травми.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталася смертельна ДТП.
 
Тэги:  події, харків
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