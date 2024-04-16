16.04.2024 11:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині мотоцикл зіштовхнувся з деревом

1195 повідомлень про правопорушення та події отримали працівники поліції Харківщини упродовж минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

14 квітня в селі Маяк Богодухівського району 40-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіштовхнувся з деревом.

Внаслідок ДТП чоловік та його 19-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Працівники поліції викрили 7 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

Минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві особи загинули, 5 громадян отримали травми.

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