15.04.2024 10:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких три особи загинули, 14 громадян отримали травми.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

13 квітня на автошляху «Харків-Вовчанськ» 65-річний водій «Daewoo Lanos», рухаючись у напрямку селища Старий Салтів, не впорався із керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся.

Чоловік загинув на місці події. 74-річна пасажирка транспортного засобу із травмами доставлена до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування без відповідних документів, 3 – за перевищення швидкості.

Також працівники полку поліції особливого призначення отримали повідомлення від водія тролейбуса, який повідомив що у салоні він виявив хлопчика 10 років, який не знає куди їхати. Правоохоронці встановили місце проживання дитини та передали його матері.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ДТП за участю авто та мотоцикла сталося на Харківщині.