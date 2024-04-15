15.04.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальник із Полтавщини подолав 21 кілометр, присвятивши свій забіг загиблим колегам із Харкова

14 квітня відбувся масштабний благодійний забіг Київський півмарафон Незламності, який об’єднав більше тисячі любителів бігу з різних куточків України та світу.



Рятувальник із Полтавщини подолав 21 кілометр, присвятивши свій забіг загиблим колегам із Харкова



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Серед учасників забігу був полтавський рятувальник Андрій Гречаний. Він подолав дистанцію 21 км у спорядженні вогнеборця.

Свій забіг Андрій присвятив загиблим внаслідок повторного ворожого обстрілу харківським рятувальникам, які віддали найцінніше - своє життя, щоб врятувати життя інших.

Організатори заходу мали на меті підтримати українських бойових медиків та зібрати кошти для Медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри”, що бере участь в російсько-українській війні з 2014 року.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 квітня Харків атакували щонайменше шість БПЛА «Shahed».