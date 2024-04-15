15.04.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Олександра Гвоздика

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 15 квітня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, колишнього чемпіона світу з боксу, бронзового призера Олімпійських ігор Олександра Гвоздика, передає РЕДПОСТ .

«Вітаю з днем народження талановитого боксера та відданого патріота України! Дякую Вам за свідому громадянську позицію! Ви - гідний приклад для наслідування серед молодого покоління спортсменів!

Бажаю Вам міцного здоров’я, сил та наснаги для подальших перемог на боксерському ринзі! Нехай Ваша життєва енергія ніколи не згасає!» - говориться у привітанні.

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