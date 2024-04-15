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15.04.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

Була очільницею місцевої «філії роспошти»: на Харківщині затримано колаборантку

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації частини Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з відділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюм.
 
Тоді вона запропонувала рашистам свою допомогу у війні проти України, за що отримала «призначення» до окупаційної адміністрації рф.
 
Там вона стала очільницею місцевої «філії роспошти». В рядах загарбницької установи, фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади.
 
Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських «видань» прямо у приміщенні захопленого відділення пошти.
 
Крім того, зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.
 
Після звільнення міста вона «залягла на дно» і таким чином сподівалася уникнути правосуддя.
 
Але їй це не вдалося. Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, розшукали її та затримали.
 
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
 
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сім'я мала намір підірвати залізничні ешелони ЗСУ на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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